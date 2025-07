Liam Gallagher se burla de Coldplay por usar Kiss cam en sus conciertos

Madrid, España.

Liam Gallagher arremetió contra Coldplay por usar Kiss cam en sus conciertos.

El artista de 52 años, que está de vuelta en la carretera con Oasis, criticó el incidente en el escenario en medio de las continuas consecuencias de un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston la semana pasada, en el que el líder Chris Martin bromeó sobre una pareja captada por la cámara abrazándose, quienes luego fueron identificados como Andy Byron, de 50 años, y Kristin Cabot, ambos ejecutivos de la empresa de software, Astronomer, y quienes, según se informa, están casados con otras personas y viven en direcciones diferentes a las de sus respectivos cónyuges.

Liam dejó en claro que los fans de Oasis no deben temer ser el centro de atención en sus conciertos, luego de la reacción global por la supuesta aventura de la pareja.

El domingo por la noche en Heaton Park en Manchester, le dijo a la multitud: "Bien, ¿tenemos algún tortolito en la casa? No se preocupen, no tenemos ninguna de esas mierdas de cámaras sarcásticas de Coldplay. De todos modos, este es para los tortolitos. A nosotros no nos importa con quién se relacionen, o con quién se acaricien, con quién se toquen. No es asunto nuestro, joder".

El incidente en el concierto de Coldplay atrajo gran atención después de que la cámara del escenario de Chris Martin apuntara a Byron y Cabot, quienes parecían aturdidos.

Chris dijo: "Oh, mira a estos dos: o tienen una aventura o simplemente son muy tímidos".