La aparición de Fox McCloud en "Super Mario Galaxy: la película" enciende rumores de un crossover tipo Super Smash Bros

¿Nintendo apunta a construir un universo cinematográfico? Esa es la pregunta que comenzó a circular en redes sociales tras la revelación sorpresa de la compañía: un cameo de Fox McCloud en The Super Mario Galaxy Movie.

La inclusión del icónico piloto espacial, protagonista de la saga Star Fox, marca un hecho inédito en las adaptaciones animadas de Nintendo.

Hasta ahora, las películas habían mantenido a los personajes dentro de sus respectivos universos, pero este movimiento sugiere un posible cambio de estrategia.

La presencia de Fox McCloud ya había sido anticipada por los fans tras un breve vistazo en uno de los tráilers. No obstante, días antes del lanzamiento del filme, el personaje fue presentado oficialmente junto a su nave Arwing en un póster promocional.

¿Supone esto una ruptura con la filosofía habitual de Nintendo? Como había explicado el legendario creativo Shigeru Miyamoto: “En Nintendo hay una especie de regla no escrita: Mario debe permanecer en el universo de Mario, o Splatoon debe permanecer en Splatoon, y no usamos personajes diferentes en el mismo lugar”.

Sin embargo, el propio Miyamoto ha reconocido excepciones, como los Pikmin, y ahora también Star Fox.

Fox McCloud debutó en 1993 en el videojuego Star Fox para Super Nintendo y se convirtió en uno de los personajes más populares de la compañía. Como líder del equipo Star Fox, es un piloto experto que combate amenazas intergalácticas.

Su relevancia, sin embargo, trasciende su propia franquicia. Fox es uno de los personajes fundacionales del videojuego Super Smash Bros., donde ha aparecido en todas las entregas desde 1999, junto a figuras como Mario, Link y Pikachu. Esta presencia constante lo posiciona como un nexo natural entre distintas propiedades intelectuales de Nintendo.

Por ese motivo, diversos análisis señalan que esta nueva entrega “parece estar construyendo” un escenario que podría desembocar en una adaptación cinematográfica de Super Smash Bros., un título que precisamente reúne personajes de múltiples franquicias. La idea supone un enorme potencial comercial y narrativo, aunque también implicaría una apuesta ambiciosa por parte de la compañía.