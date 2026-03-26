¿Quién es Andrea Aguilar? la nueva directora de Miss Universe El Salvador

Transparencia y participación ciudadana: La gestión de Aguilar plantea procesos de votación y selección más abiertos, con el propósito de reducir controversias y fortalecer la legitimidad de los resultados.

El nombramiento de Aguilar representa una apuesta por el liderazgo joven y la actualización de los certámenes de belleza en El Salvador. La dirección de una figura con experiencia reciente, credibilidad y apoyo popular abre la puerta a una etapa donde la competencia se visualiza como una plataforma de representación y liderazgo femenino.