'K-pop Demon Hunters' cobra vida en el parque temático más grande de Corea del Sur

Yongin, Corea del Sur.

El fenómeno global 'K-pop Demon Hunters' (Las Guerreras del K-pop) ha cobrado vida en una nueva zona del parque temático Everland, el más grande de Corea del Sur, permitiendo a los fanes sumergirse en el filme animado y los elementos emblemáticos del país: el k-pop, la moda, la comida y el romance de telenovela.

La 'K-pop Demon Hunters Zone' ofrece a los visitantes desde juegos inspirados en escenas de la película hasta zonas con fotos inmersivas ambientadas en el universo de las Huntr/X, pasando por un restaurante transformado en la "Snack Shop" de los Saja Boys y menús especiales que incluyen ramen, 'gimbap' y la bebida más simbólica del filme, el "Soda Pop Ade".

Situado en la ciudad de Yongin, a unos 40 kilómetros al sur de Seúl, el parque de atracciones recibe millones de visitantes cada año y este martes abrió sus puertas a los medios de comunicación, días después de inaugurar el espacio.

"Mis favoritos fueron los videojuegos", dijo Ji-yoo, de 12 años a EFE. "Me gustó la zona por las canciones y porque es una buena película", contó su hermano de seis años.

Los visitantes también pueden participar en un taller de maquillaje para acabar pareciéndose los demonios del filme, o disfrazarse como las Huntr/X y los Saja Boys y pasearse por la zona ambientada con éxitos musicales como 'Golden' o 'Soda Pop'.

Entre los personajes más mencionados por los asistentes sobresalió Jinu, el líder de los 'Sacha Boys', porque es "cool" y, sorprendentemente, parecía haber más fanes de Zoey que de Rumi o Mira, porque es "cute".

La franquicia ya es un negocio multimillonario que ha trascendido a la cultura pop: en Everland, propiedad de Samsung C&T Resort Group, se venden 38 productos exclusivos, desde llaveros hasta gorras del felino Derpy, pasando por sombreros tradicionales coreanos con bordados de los personajes, y playeras de las Huntr/X.