Jimmy Kimmel está furioso por la suspensión de su programa de entrevistas nocturno

Madrid, España.

Se dice que Jimmy Kimmel está furioso después de que ABC suspendiera su programa de entrevistas nocturno, Jimmy Kimmel Live!, luego de los comentarios que hizo sobre el asesinato del activista político, Charlie Kirk.

El presentador del programa de entrevistas, de 57 años, fue retirado del aire el miércoles (17.09.25) y un portavoz de ABC dijo a Page Six que el programa fue suspendido "indefinidamente" a raíz de sus comentarios.

Fuentes ahora dijeron al Daily Mail que Jimmy está decidido a terminar su relación con la cadena y está considerando aparecer como invitado en el programa de Stephen Colbert antes de su cancelación el próximo año.Una fuente le dijo al medio:

"Jimmy está enojado por la decisión de suspenderlo a él y al programa y no va a tomar esto a la ligera, ya que está buscando activamente formas de salir de su contrato. Esta es la gota que colmó el vaso y ahora busca romper para siempre su relación con ABC".

Según la misma fuente, Jimmy y Stephen "están buscando hacer algo juntos para luchar" contra la administración de Donald Trump. La fuente agregó:

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Ninguno de los dos quiere que Trump gane de ninguna manera, y esto ha encendido un fuego extremo bajo el trasero de Jimmy para que siga diciendo las cosas como son y sea sincero consigo mismo".