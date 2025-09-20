Jimmy Kimmel está furioso por la suspensión de su programa de entrevistas nocturno

Se dice que Jimmy Kimmel está furioso después de que ABC suspendiera su programa de entrevistas nocturno, Jimmy Kimmel Live!, luego de los comentarios que hizo sobre el asesinato del activista político, Charlie Kirk.
El presentador del programa de entrevistas, de 57 años, fue retirado del aire el miércoles (17.09.25) y un portavoz de ABC dijo a Page Six que el programa fue suspendido "indefinidamente" a raíz de sus comentarios.
Fuentes ahora dijeron al Daily Mail que Jimmy está decidido a terminar su relación con la cadena y está considerando aparecer como invitado en el programa de Stephen Colbert antes de su cancelación el próximo año.Una fuente le dijo al medio:
"Jimmy está enojado por la decisión de suspenderlo a él y al programa y no va a tomar esto a la ligera, ya que está buscando activamente formas de salir de su contrato. Esta es la gota que colmó el vaso y ahora busca romper para siempre su relación con ABC".
Según la misma fuente, Jimmy y Stephen "están buscando hacer algo juntos para luchar" contra la administración de Donald Trump. La fuente agregó:
"Ninguno de los dos quiere que Trump gane de ninguna manera, y esto ha encendido un fuego extremo bajo el trasero de Jimmy para que siga diciendo las cosas como son y sea sincero consigo mismo".
La suspensión de Jimmy siguió a sus comentarios al aire sobre Charlie Kirk, quien recibió un disparo y fue asesinado a los 31 años mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.
En la transmisión del lunes (15.09.25), Jimmy dijo: "Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos".
La fuente insistió en que Jimmy "ni siquiera dijo nada tan malo" y argumentó que sus comentarios deberían estar protegidos por la Primera Enmienda.
Agregaron: "Jimmy señaló que peleará por esto, ni siquiera porque le importe mucho el espectáculo, aunque lo hace, sino porque le importa el precedente. ¿No puede comentar nada sobre Charlie Kirk? Esto es persecución, y no lo va a tolerar. Y tiene muchos amigos que van a causar problemas si de repente no tiene programa".
La fuente también afirmó que Jimmy podría alentar a las figuras de Hollywood a dejar de aparecer en los programas de ABC, incluido The View.
Donald Trump, de 79 años, celebró la decisión de la cadena. En Truth Social, escribió: "Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, que tenía un índice de audiencia bajo, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC! Presidente DJT".