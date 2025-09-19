Milagro Flores envía mensaje a Supremo: "Sé las ganas que tenía de jugar, ya pronto estará al 100 para volver a la cancha"

San Pedro Sula, Honduras.

La presentadora de televisión hondureña Milagro Flores le ha dedicado un emotivo mensaje al creador de contenido, Supremo.

Y es que el famoso catracho era uno de los jugadores confirmados de la selección de tiktokers de Honduras, que se va a enfrentar esta noche con sus contrincantes de Nicaragua. Sin embargo, el hondureño no estaría en condiciones óptimas de salud para participar en el juego.

Milagro Flores no dejó pasar esta ocasión para enviarle unas emotivas palabras. "Sé las ganas que tenía Supremo de jugar, ya verá que pronto estará al 100 para volver a la cancha por ahora lo primero es su salud. Yo se que la @selecciondecreadoreshn lo van a dar todo... y traerán la victoria para Honduras 2 1", escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram junto a unas tiernas fotos de ambos.