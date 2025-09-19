Milagro Flores envía mensaje a Supremo: "Sé las ganas que tenía de jugar, ya pronto estará al 100 para volver a la cancha"

La presentadora de televisión hondureña Milagro Flores le ha dedicado un emotivo mensaje al creador de contenido, Supremo.
Y es que el famoso catracho era uno de los jugadores confirmados de la selección de tiktokers de Honduras, que se va a enfrentar esta noche con sus contrincantes de Nicaragua. Sin embargo, el hondureño no estaría en condiciones óptimas de salud para participar en el juego.
Milagro Flores no dejó pasar esta ocasión para enviarle unas emotivas palabras. "Sé las ganas que tenía Supremo de jugar, ya verá que pronto estará al 100 para volver a la cancha por ahora lo primero es su salud. Yo se que la @selecciondecreadoreshn lo van a dar todo... y traerán la victoria para Honduras 2 1", escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram junto a unas tiernas fotos de ambos.
Rumores de romance entre Milagro Flores y Supremo sacuden las redes sociales
Milagro Flores y Supremo Tok han acaparado la atención mediática en las últimas semanas, luego de múltiples interacciones públicas que han despertado rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.
Durante su participación en eventos deportivos con la Selección de TikTokers de Honduras, Supremo compartió una imagen en videollamada con Flores, acompañada del mensaje: “Enojadita, pero siempre me motiva”. La presentadora respondió en sus redes: “Si lo regaño es por su bien, Supremo”, lo que alimentó aún más las especulaciones.
A pesar de mostrarse cariñosos en redes sociales y en transmisiones en vivo, Flores ha sido clara en afirmar que no existe una relación formal. En una transmisión de TikTok, declaró: “Usted y yo no somos nada. Usted y yo somos amigos. Nos estamos conociendo y ya”, dejando en evidencia que, por ahora, su vínculo con Supremo se mantiene en el plano amistoso.