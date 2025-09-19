Taylor Swift celebra en cines el estreno de su nuevo álbum

Los Ángeles (EE. UU.)

Taylor Swift regresará a las salas de cine en octubre con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, una experiencia especial de 89 minutos para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl.

“Por la presente, te invito a una deslumbrante velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una showgirl (vedete, en español): del 3 al 5 de octubre solo en cines”, escribió la cantante en Instagram.

El evento incluirá el estreno del video musical de su sencillo The Fate of Ophelia, junto con imágenes inéditas del proceso creativo y comentarios de Swift sobre la inspiración detrás de su nueva música.

La artista pop presentará oficialmente su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, inspirado en su gira mundial The Eras Tour, el próximo 3 de octubre. El disco reunirá 12 canciones y contará con una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift funge además como productora del álbum junto a Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en su álbum Red y en éxitos como Shake It Off, Blank Space y Wildest Dreams.