Jesús García, un hondureño que se abre camino en el cine internacional

García se graduó de productor de cine en México y posteriormente hizo su máster en Escritura de Guiones Cinematográficos en la Universidad New York Film Academy en la ciudad de Los Ángeles, California. En su inicio laboral artístico ya ha escrito varias obras, así como también ha participado en festivales internacionales de cine.

Tras finalizar sus estudios en México, uno de sus mayores sueños desde el día uno fue vivir en Los Ángeles y buscar oportunidades en la meca del cine. Después de mucho trabajo y súplicas a Dios, su sueño se hizo realidad.

“Él me permitió ser alumno de la New York Film Academy, con sede en Los Ángeles. Conseguí una beca y finalmente me formé como guionista. Debido a mi poca capacidad para mantenerme quieto, encontré varias oportunidades, algunas como escritor. Por misericordia de Dios, uno de mis guiones, titulado ´¿Por qué los demonios son feos?´, tuvo una gran aceptación, logrando participar en un total de 24 festivales a lo largo de un año”, manifestó García.

Su talento, constancia y proactividad lo llevaron a colaborar con personas importantes en la industria del entretenimiento, entre ellos Adal Ramones y Dileep Rao, este segundo conocido por su trabajo con el legendario James Cameron.

Sus trabajos mayormente han sido independientes, y en ellos ha logrado establecerse como escritor y primer asistente de dirección (1AD). Para quienes no están familiarizados con el cine, si el director es el cerebro detrás de la obra, el 1AD es el sistema nervioso que mueve las piezas de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Gracias a la perseverancia en la búsqueda de este sueño que sigue vigente, se me ha concedido la oportunidad de hacer cine en varios países, entre ellos Honduras, México, Colombia y Estados Unidos. Espero que sean solo los primeros de muchos más a lo largo de mi carrera”, concluyó diciendo el joven talentoso, de quien se espera muchas novedades positivas al ser un catracho cinco estrellas.