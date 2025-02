Lilly Collins y su esposo dan la bienvenida a su primera hija

La actriz Lilly Collins, de 35 años, ha dado la bienvenida a su primera hija a través de un proceso de gestación subrogada. Una niña a la que han llamado Tove Jane y que según el portal TMZ, nació a principios de esta semana en el norte de California.

La intérprete ha presentado a la bebé a sus fans con una tierna fotografía en la que aparece plácidamente dormida en su cuco. Una imagen que ha acompañado con un pequeño texto dando las gracias a los que han hecho realidad su deseo de ser madre.

“Las palabras nunca van a expresar nuestra infinita gratitud por nuestra madre sustituta y por todos los que nos han ayudado en el camino. Te amamos hasta la luna ida y vuelta”.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes por parte de su comunidad de seguidores y otros rostros conocidos del mundo del entretenimiento como Katherine Langford, Sofia Richie, Riley Keough y Amanda Seyfried, entre otros. “Enhorabuena”, “Que noticia tan bonita”, y “Que felices estamos por vosotros”, han sido algunos de los comentarios más repetidos.

Charlie McDowell, esposo de la protagonista de Emily en París, se ha mostrado conmovido por tanto apoyo. De la misma manera, el director se ha defendido de las críticas por haber optado por la gestación subrogada.

“Muchas gracias por todos los mensajes amables, estamos encantados. En cuanto a los comentarios poco amables sobre la gestación subrogada: está bien no ser un experto y no saber porque alguien puede necesitar un vientre de alquiler para tener un hijo, está bien no conocer las motivaciones de una madre de alquiler y está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que respecta a una preciosa niña que ha traído mucho amor a la vida de la gente. Eso es todo por ahora”.

Lily y Charlie han puesto el broche de oro a un romance que comenzó en 2019. Desde entonces, se volvieron inseparables convirtiéndose en el mejor tándem en el terreno personal y profesional, ya que han rodado juntos dos proyectos de ficción, Windfall (2022) y Gilded Rage (2020).

En 2021, pasaron por el altar en un boda de cuento de hadas que tuvo lugar en Dunton Hot Springs (Colorado), un pueblo minero abandonado del siglo XIX y reconvertido en un resort de lujo en medio del bosque. “Oficialmente somos el ‘para siempre’ del otro. Te quiero”, confesó la hija de Phill Collins sobre este inolvidable momento.