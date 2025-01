Neida Sandoval presenta ‘A solas conmigo’: su primer libro autobiográfico

Neida Sandoval es una periodista destacada, originaria de Minas de Oro, departamento de Comayagua. Referente en la televisión hispana de los Estados Unidos de América, que laboró por muchos años en medios internacionales como Univisión y Telemundo, gracias a su trabajo se ganó el cariño y respeto de la audiencia latina.

Ahora, Sandoval hace su incursión en la literatura, dando un salto al arte de la expresión que utiliza elementos estéticos propios de las ideas, experiencias, sentimientos e historias.

En este espacio cultural, Neida se refiere a su primera obra “A solas conmigo”, un libro que profundiza sobre el duelo, las memorias, la superación personal y la gratitud.

¿De qué trata su primera obra “A solas conmigo”?

Mi libro es un viaje introspectivo en el que narro vivencias con emociones de dolor, amor, fe, agradecimiento, y un camino hacia la sanación en medio de una pérdida irreparable de un ser querido.

“A solas conmigo” es una narrativa en verso de una mezcla de emociones que van de la alegría a la tristeza, del llanto a la risa, a la añoranza y al agradecimiento.

Es a veces una descarga intensa de desahogo personal en un momento de dolor emocional extremo, y al dar vuelta a la página contrasta con una descripción de emociones románticas vividas junto a mi alma gemela, o un viaje a través de mi maternidad en poemas que describen el amor de una madre hacia sus hijos.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

Mi primer libro surge a raíz de ver morir a mi esposo David, con quien compartí 36 años de matrimonio. Comencé escribiendo versos de desahogo en medio del profundo dolor de su partida física y en cualquier momento del día escribía líneas sobre lo que estaba sintiendo. Pasé muchos meses sumida en el silencio interno de mi duelo y cuando estaba a solas escribía.

A medida que pasaron los meses, mis escritos fueron llevándome de manera introspectiva hacia el comienzo de mi vida. Hago un recorrido en mi libro de manera muy personal por momentos importantes que me definen como ser humano.

Agradezco en forma de verso a Dios y a la vida, por poner personas en mi camino que me han ayudado en mis momentos buenos y no tan buenos, que me han facilitado el camino para alcanzar mis metas y a tener momentos de felicidad plena.

¿Cuál fue el proceso creativo de esta obra? ¿Cómo lo vivió?

Los primeros poemas los escribí bañada en lágrimas porque fueron el desahogo de mi profundo dolor por la muerte reciente de mi esposo que me dejó un gran vacío en mi vida, en nuestro hogar y en la vida de nuestros hijos.

Escribía poemas durante la madrugada o al atardecer recordando a mi esposo y extrañándole mucho.Con el paso de los meses y al ir aceptando mi pérdida irreparable me dediqué a buscar el consuelo de Dios a quien le escribí un poema de agradecimiento y perdón.Y así cada poema fue escrito durante el proceso de duelo durante tres años, y al final muchos de los versos terminaron en muestras de agradecimiento por lo vivido y compartido con las personas que más amo.