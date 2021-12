Jennifer López reacciona a las declaraciones de Ben Affleck sobre su ex Jennifer Garner

La cantante y actriz Jennifer López negó los rumores de que supuestamente se había ofendido por los comentarios de su novio Ben Affleck relacionados con la ex esposa de éste, Jennifer Garner.

“Esta historia simplemente no es cierta. No es lo que yo siento”, aseguró la intérprete de “On the Floor” en exclusiva a la revista People.

“No podría tener más respeto por Ben como padre y como persona”, agregó la estrella de Estafadoras de Wall Street.

El actor, que dio vida a Batman y quien procreó con Garner a sus hijas Violet, de 16 años, Seraphina, 12, y a su hijo Samuel, 9, también se mostró en desacuerdo con el enfoque limitado de la cobertura de sus comentarios en el programa de Howard Stern.

Durante la entrevista, una discusión amplia y sincera sobre la fama, el amor, la paternidad y sus luchas pasadas con el alcoholismo, el actor habló de la época de su vida en la que su matrimonio con Garner se tambaleaba, afirmando que empezó a beber “porque no era feliz y estaba atrapado en su matrimonio”.