La actriz Zoe Lister-Jones respaldó las acusaciones de dos mujeres que revelaron que el actor Chris Noth, quien encarna a Mr Big. en la franquicia Sex and the City, las violó hace años.

Lister-Jones trabajó con Noth en varias temporadas de La Ley y el Orden, en la década de los 90, por lo que salió a compartir su experiencia después de las revelaciones de las dos mujeres en The Hollywood Reporter el jueves.

“La semana pasada un amigo me preguntó cómo me sentía por la muerte de Mr. Big en And Just Like That..., y yo dije, honestamente, que me sentía reconfortada”, escribió Lister-Jones en un post en Instagram, en referencia al capítulo inicial de la serie que continúa con la trama de Sex and the City, que acaba de estrenar HBO Max.

“Mi amigo me preguntó por qué, y yo le dije que no podía separar al actor del hombre, y ese hombre es un depredador sexual... Mi amigo se alarmó con mis palabras. Y para ser honesta, yo también. No había pensado en este hombre por años, pero creo que mi lenguaje cobró fuerza desde mi interior”.