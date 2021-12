Después del estreno de la secuela de Sex and The City, And Just Like That, el intérprete de Mr. Big, Chris Noth, fue acusado por dos mujeres de agresión sexual.

Zoe, ahora de 40 años, y Lily, de 31, seudónimos que utilizan las afectadas, contactaron a The Hollywood Reporter por separado para contar su historia.

De acuerdo al portal, las agresiones hacia Zoe ocurrieron en el 2004 a sus 22 años de edad en Los Ángeles.

La joven conoció al actor en su trabajo y tras una serie de coqueteos acudió con un amigo a la piscina del edificio donde vivía Noth, quien supuestamente después la invitó a su departamento y abusó de ella.

“Fue muy doloroso y grité: ‘¡Alto!’ Le dije: ‘¿Al menos puedes conseguir un condón?’ y se rió de mí “,contó la mujer.