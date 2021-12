“Luego empecé a ver todo esto en Twitter y me quedé pensando: ‘¿Pero qué pasa aquí?’. La verdad es que ha herido mis sentimientos, que la gente no haya entendido bien lo que dije me está haciendo quedar como el tipo más insensible, estúpido y malvado del mundo ”, ha confesado en su conversación con el humorista, al que ha ofrecido una versión de los hechos bastante más amable de los temas que abordó en su entrevista a Howard Stern .

Polemica entrevista

Durante su entrevista con Howard Stern, Ben Affleck aseguró que su matrimonio de 13 años con la actriz Jennifer Garner no fue feliz y se sentía atrapado.

“Probablemente seguiría tomando. Es parte del porqué comencé a beber. Porque me sentía atrapado. Me decía: ‘No me puedo ir, por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’

“Lo que hacía es que me tomaba una botella de whisky y me caía dormido en el sillón, lo que no era ninguna solución”, confesó el novio de JLo.

Affleck, actualmente de 49 años, estuvo casado con Garner entre 2005 y 2018.