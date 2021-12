View this post on Instagram

En lo que a su flamante papel de estrella televisiva se refiere, la también bailarina, diseñadora y presentadora ocasional ha admitido que aún no es consciente de la magnitud y de la proyección mediática que tendrá su primer trabajo con el gigante del streaming, Netflix, ya que sacará a relucir escenas muy íntimas de su vida cotidiana con el astro del Manchester United y sus retoños, además de ofrecer alguna que otra exclusiva.

”Creo que a pesar de ser una persona conocida, aún no soy consciente de la envergadura del proyecto. Lo que sí puedo decir es que lo he disfrutado mucho. Me lo propusieron y pensé: ‘¿por qué no? ¡A por ello!’”, ha declarado Georgina.