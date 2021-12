Matan al rapero Drakeo the Ruler en festival

Drakeo the Ruler , de 28 años, murió tras haber sido apuñalado en el backstage del festival Once Upon a Time en Los Ángeles.

De luto

Colegas de Drakeo the Ruler, quien falleció tras ser apuñalado en el backstage del festival Once Upon a Time in L.A., expresaron sus condolencias.

Snoop Dogg, de 50 años, fue uno de los que honró a Drakeo en las redes sociales.

“Estoy triste por los acontecimientos que tuvieron lugar anoche. Mis condolencias a la familia y a los seres queridos de Drakeo the Ruler”.

Snoop confirmó que abandonó el festival tras recibir la noticia del incidente mientras estaba en su camerino.