Jennifer López dice que después de su cuarto divorcio, no quiere volver a casarse

Madrid, España.

Un video grabado durante su concierto en Bilbao, España, el miércoles (16/07/2025) y publicado en X, muestra a Jennifer viendo a un miembro del público sosteniendo un cartel que decía: " JLo, ¿te casas conmigo?". Y ella responde: "Creo que ya no aguanto más. Lo he intentado varias veces".

Reconciliación después de 20 años

Ben y JLo volvieron a estar juntos en 2021 antes de casarse en dos ceremonias en 2022: una en Las Vegas y otra en Georgia.

La solicitud de divorcio se produjo exactamente dos años después de la extravagante segunda fiesta de la pareja, el 20 de agosto de 2022. La documentación indicaba que la fecha oficial de su separación fue el 26 de abril de 2024.

La cantante admitió más tarde que había sido un "año intenso" y que quería tomarse un tiempo libre y pasar las vacaciones con su familia.

Ella le dijo a la revista PEOPLE: "Fue un año bastante intenso para mí y lo que más espero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia que viene de la Costa Este. Las vacaciones son una época muy especial para nosotros, y siempre lo han sido desde que era pequeña. Y realmente espero con ansias esos momentos en los que puedo estar con mis hermanas, relajarme, divertirme y crear nuevos recuerdos. No nos vemos en todo el año, así que nos ponemos al día con lo que hacen todos y cómo va la vida. Es una época preciosa. La disfruto mucho".

El divorcio de la ex pareja finalizó en enero. Desde entonces, Jennifer ha vuelto a la carretera después de cancelar su gira anterior para centrarse en asuntos familiares.

La cantante inició su gira Up All Night en Pontevedra, España, el 8 de julio.

Los espectáculos se realizarán por toda Europa antes de dirigirse a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajstán.

La estrella de Jenny From The Block regresará a Estados Unidos más adelante este año para lanzar su residencia Up All Night en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas el 30 de diciembre, que se extenderá hasta marzo de 2026.