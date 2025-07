Artistas hondureños destacan en Nueva York durante semana importante para la música latina

Nueva York, Estados Unidos

Durante el evento, los hondureños tuvieron la oportunidad de presentar su música ante figuras clave de la industria y asistir a un panel moderado por Julyssa Lopez, editora de música en Rolling Stone; Kristia Watkins Melendez, líder de estrategias multiculturales de ventas y marketing en SiriusXM; Mia Paz, directora del sello costarricense We Could Be Music; y TROOKO, el reconocido productor hondureño con 13 nominaciones al Latin Grammy.

Los eventos fueron organizado por los hondureños Jose Alvarado y Sofía Fugón, quienes también fueron responsables del tributo realizado a Aurelio Martinez en Dartmouth College hace unos meses, y patrocinado por Symphonic Distribution, The Bridge Recording Studio, Sonic Studio, y la disquera costarricense We Could Be Music.

La energía, el talento y la diversidad de propuestas dejaron claro que Centroamérica – y particularmente Honduras – tiene mucho que aportar a la conversación musical global.