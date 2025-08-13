Hondureño gana el certamen Mr. Hispanoamérica Internacional 2025

República Dominicana fue sede del certamen Mr. Hispanoamérica Internacional 2025, en el que el hondureño Jefersson Torres fue el gran victorioso.

El evento que reunió a participantes de diversas edades y países, fue celebrado del 5 al 10 de agosto en el Hotel Occidental Caribe en Punta Cana.

Durante la competencia, los aspirantes demostraron su talento, carisma y presencia escénica en distintas pruebas, entre ellas vestido de baño, mejor rostro, fotogénica, mejor traje típico, mejor elegancia, entre otras evaluaciones que destacaron la personalidad y habilidades de los concursantes.

El certamen incluyó desde categoría Baby hasta la de Señor, permitiendo que representantes de todas las edades tuvieran la oportunidad de brillar en el escenario.

La gran coronación marcó el cierre del evento que evidenció la belleza hispanoamericana. Título que ahora ostenta Jefferson Torres, un talentoso modelo profesional, personal trainer, enfermero, empresario y futbolista.