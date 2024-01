Sweet Home 2 es el último proyecto actoral de Song Kang

Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial por parte de Son Kang o su agencia de representación dando explicaciones sobre su ausencia en el evento y menos confirmar que haya iniciado su servicio militar.

Al final, Son Kang no se presentó a la ceremonia donde ganó la categoría de “Mejor Pareja” , junto a la actriz Kim Yoo Jung . Ella subió sola al escenario a recibir el premio.

Los organizadores días antes ya habían confirmado que el actor había sido invitado al evento, pero que no habían recibido todavía respuesta positiva sobre su asistencia, ya que sus representantes les informaron que estaban tratando de cuadrar la agenda del actor.

Como es costumbre entre las celebridades coreanas, Kang no dio la fecha oficial de su enlistamiento. Sin embargo, medios coreanos aseguraron que será a mediados de 2024.

Song Kang es sin duda el actor surcoreano más popular del momento gracias a las series My Demon y Sweet Home que se transmiten en Netflix actualmente. Pese a estar en el mejor momento de su carrera, Kang debe hacer una pausa para cumplir con el servicio militar obligatorio en su natal Corea del Sur .

Además del espectacular éxito de My Demon , Song Kang también estren+o en diciembre la segunda parte de My Sweet Home 2 .

Song Kang, es conocido como “el hijo de Netflix”, ha tenido una carrera impresionante en la industria del drama televisivo. Pero lo que es aún más sorprendente es que el estudiante de Artes Cinematográficas de Konkuk, de 29 años, apenas está comenzando.

Song Kang nació el 23 de abril de 1994 en Suwon, Corea del Sur.Su carrera comenzó con papeles secundarios en dramas coreanos. Sus primeros papeles, aunque pequeños, (en “The Liar and His Lover” de 2018 y “Touch Your Heart” de 2019) fueron fundamentales para sentar las bases de su éxito actual.

Su papel decisivo fue en el drama Love Alarm (2019), una serie original de Netflix. Este fue un punto de inflexión importante en su carrera, que marcó su transformación de un actor relativamente desconocido a una estrella en ascenso.

Él interpreta el papel principal de Hwang Sun Oh. Basada en el popular webtoon del mismo nombre, la película gira en torno a una aplicación de citas futurista que notifica a las personas cuando alguien en un radio de 10 metros tiene sentimientos románticos hacia ellos.

Su siguiente proyecto fue en 2020, Song Kang interpretó a Cha Hyun-soo en la serie coreana Sweet Home de Netflix. Sweet Home es una película de terror y suspenso basada en el famoso webtoon del mismo nombre de Kim Kang Bi y Hwang Young Chan.

En otro ángulo de terror de 180 grados, Song Kang puso a prueba su físico y rango emocional en “Navillera” en 2021.Aquí, interpreta a Lee Chae Rok,un bailarín de ballet que le da clases a un adulto mayor, apasionado del ballet.

Ese mismo año, Song regresó al territorio del romance con “Sin embargo”. Como Park Jae-young, Song interpreta a un estudiante de escultura en la Universidad Honsei que encuentra las relaciones complicadas pero disfruta coqueteando.

Luego, en 2022, Song Kang entró en la fase romántica con la película Love and Weather Forecast, en la que interpreta a Lee Shi Woo, un reportero especial que trabaja para la Administración Meteorológica Nacional de Corea (KMA).

Este año, Song Kang se aventuró en la tierra de la fantasía, con la historia de un matrimonio por contrato con giros inesperados de “My Demon”.

En ella cuenta la historia de la heredera magnate Do Do Hee (Kim Yoo Jung) que se parece a un demonio y el demonio real Jung Gu Won (Song Kang), quien pierde su poder, pero no pierde su encanto destructivo.

La trayectoria profesional de Song Kang es una combinación de elección de rol estratégico y talento natural.

La forma en que se ha desarrollado como actor a lo largo de los años, la variedad de roles que ha desempeñado y su enfoque al interpretar diferentes personajes han jugado un papel importante, lo que le valió el apodo de “Hijo de Netflix”.

Sin duda, habrán muchas películas y series exitosas por delante para el joven actor, después que cumpla su servicio militar obligatorio.

