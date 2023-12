Paula Abdul demanda a productor de “American Idol” por agresión sexual

El productor inglés, también jurado del concurso televisado de baile “So You Think You Can Dance ”, negó las acusaciones, reportaron medios. En su denuncia, la cantante de 61 años declaró haber sido acosada por Lythgoe y por otros directivos de “American Idol” , del que ella misma fue jurado de 2002 a 2009.

Paula Abdul empieza a contar su “legado”. La cantante de “Straight Up”, que cumplió 61 años el 19 de junio de 2023, recuerda los momentos “maravillosos” que ha vivido desde el comienzo de la nueva década y espera dejar su huella en el mundo del género con su comportamiento.Los demás no sólo por logros profesionales.

En declaraciones a People, Abdul dijo: “Cuando cumplí 60 años el año pasado, fue un cambio de trayectoria increíble para mí: tenía muchas ganas de construir un legado y dejarlo atrás después. Se trata de bondad, apoyo y ayuda a quienes no pueden cuidar de sí mismos, aprender a lidiar con los acosadores y tener confianza en que puedes hacer cualquier cosa que te propongas”.

“El talento es sólo la mitad de la batalla. Es perseverancia, perseverancia y confianza inquebrantable en uno mismo”.

La ex jueza de American Idol insiste en que no tiene planes de desacelerar a medida que envejece. “Sólo he arañado la superficie y así es como me siento”, dijo.

“La gente dice: ‘Tiene más vidas que un gato’.En cuanto a mí, soy un pequeño hámster que no para de atacar. Me encanta hacer lo que hago y me encanta traer alegría. Tengo varios proyectos de televisión en producción. Estoy ejecutando algunos pilotos nuevos. También creo presentaciones en vivo”.

Abdul habló recientemente sobre lo mucho que ama la red social TikTok.

”TikTok fue hecho para mí”, dijo a Entertainment Tonight. “Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Me divierto mucho, especialmente cuando trabajo con jóvenes talentos, puedo impartir muchos conocimientos... Me gusta poder decirles con qué están luchando, qué deben hacer para conseguir una audición, cosas como esto.”