Ganadora de “American Idol” ahora canta en trenes por dinero

Samantha Díaz, ganadora de “American Idol” 2020, reveló que regresó a cantar en los trenes de New York para ganarse la vida, aún cuando uno de los premios era un contrato con Hollywood Records.

La cantante dejó el sello disquero antes de grabar su primera canción e incluso, tuvo que pagarle a la disquera para conservar los derechos de autor de las canciones que grabó con ellos, lo que le causó problemas financieros.

”En 2021, estaba muy avergonzada de volver a los trenes. No quería que la gente supiera que legítimamente necesitaba el dinero...Estaba decepcionada conmigo mismo por permitirme caer tan bajo después de ganar ‘Idol’, pero luego tuve que tomármelo con calma y recordar que comencé mi viaje con ‘Idol’ a los 20 años”, dijo la cantante.

“Ni siquiera sabía nada sobre Hollywood o la industria musical. Desde entonces, he aprendido mucho y he podido tomar mis experiencias y compartirlas con otros artistas con la esperanza de que no experimenten las mismas cosas que yo experimenté cuando se trata de triunfar en esta vida”, agregó Just Sam en su Instagram.