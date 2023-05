Miley Cyrus se defiende de las críticas recibidas por su decisión de no salir de gira

Miley Cyrus ha tenido que “aclarar”, por medio de sus redes sociales, las declaraciones que ofreció hace una semana sobre su decisión de no embarcarse en giras extensas y multitudinarias, al estilo de las que protagonizan estos días otras estrellas del pop como Taylor Swift y Beyoncé. La artista estadounidense ha sido acusada, desde entonces, de no tomarse su trabajo en serio e incluso de menospreciar a sus fans más leales.

En su charla con la edición británica de Vogue, la intérprete dejó clara su aversión hacia este tipo de periplos musicales, que absorben su día a día y le exigen plena dedicación. “Tras mi última gira, empecé a replanteármelo. Y concluí que no puedo. No sólo no puedo, en el sentido de capacidad, sino que tampoco lo deseo. ¿Quiero dedicar mi vida al placer o realización de los demás o al mío propio?”, se preguntaba.

Ciertos sectores de la opinión pública han interpretado esas palabras como una falta de compromiso para con sus seguidores y su propia carrera musical, teoría que no ha gustado nada a la antaño estrella infantil. En su cuenta de Instagram, Miley se ha defendido de las críticas y ha querido poner de manifiesto que su estrecho vínculo con sus seguidores puede cultivarse de muchas y variadas formas.

“Para aclarar las cosas, me siento más conectada a mis fans que nunca. Cuando yo gano, todos ganamos. Aunque no nos veamos cara a cara en un concierto, mis fans ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando, para encontrar nuevas vías de conexión con mi público, lo que no implica sacrificar lo que es esencial para mí”, ha escrito en su última publicación.

Miley ha prometido a sus incondicionales que su relación no cambiará y que seguirá la estela “de los últimos 20 años”. “Actuar para ustedes me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida, y seguiremos en este camino juntos”, les ha dirigido. “Esto no tiene nada que ver con una falta de aprecio. Simplemente no quiero encerrarme en un vestuario. Esa es la realidad de la vida en la carretera”, ha apuntado la autora del exitoso sencillo ‘Flowers’.