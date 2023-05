Hacer ‘Misión Imposible’ es como dar a luz, asegura Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson comparó el rodaje de una película de ‘Misión Imposible’ con dar a luz.

La actriz de 39 años, quien tiene un hijo de 15 años, Isac, con su ex novio Ludwig Hallberg y una hija de cinco años, Sage, con su esposo Rory, repite su papel de Ilsa Faust en ‘Mission Impossible: Dead Reckoning Part One’ y aunque admitió que hacer películas puede ser difícil, siempre quiere volver a involucrarse.

Cuando se le preguntó si fue un rodaje difícil, le dijo a la revista Radio Times: ‘Siempre lo es. Literalmente, desde el primer día dije: ‘Es como dar a luz... ¡duele! Pero una vez que lo has hecho, quieres volver a hacerlo’.

Rebecca disfruta el hecho de que el director Christopher McQuarrie y la estrella principal Tom Cruise animen al elenco a improvisar con sus diálogos.

Rebecca continuó: ‘Y es una forma tan diferente de filmar, la forma en que trabajan Tom y McQ. Y no trabajar de esa manera ahora me hace extrañarlo. No tenemos los guiones. Realmente no te estás preparando para un papel. Conoces tu papel. Lo improvisas cuando estás allí. Y simplemente haces que funcione. Y simplemente lo sacan del estadio cada vez’.

Rebecca sabe que ha hecho un buen trabajo cuando puede ‘salir’ de sí misma.

‘Cuando actúo en una escena, si es una buena escena y está bien dirigida, y estoy trabajando junto a alguien que es bueno, salgo de mi propio ser y la escena vive su propia vida, ¿verdad? Para eso estamos trabajando’.

La estrella sueca siempre ha encontrado en Tom una presencia tranquilizadora. ‘Recuerdo la primera vez que trabajé con él (en -Rogue Nation- de 2015) recibí un hermoso regalo de él. Escribió una nota que decía: ´Gracias por dar este primer salto conmigo´. Fue el primer tiro del primer día. Porque sabía que estaba nerviosa’.