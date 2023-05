Leona Lewis necesitó asesoramiento después de convertirse en madre

Leona Lewis tuvo que recibir asesoramiento en los primeros días de la maternidad.

La cantante de 38 años le dio la bienvenida a Carmel Allegra en agosto de 2022 con su esposo Dennis Jauch después de haber sido un embarazo complicado y se ponía ‘tan nerviosa’ preocupándose por el pequeño que terminó recurriendo a un psicoterapeuta en busca de ayuda.

Ella le dijo a la revista Fabulous del periódico The Sun: ‘Fue muy, muy difícil. Me preocupaba mucho sobre si estaba comiendo lo suficiente o si estaba bien. Estaba tan agotada, tan cansada y luego tenía estos pensamientos ansiosos que me mantenían despierto, por lo que nunca pude descansar. Cuando dormía la siesta, yo la observaba en lugar de recuperar el sueño. Y la falta de sueño empeoró aún más las cosas. Estuve tan enferma durante todo el embarazo que apenas podía levantarme de la cama. Eso fue literalmente hasta que nació, por lo que (ya había sido) mucho, tanto física como emocionalmente. Hablé con un consejero, que fue de gran ayuda para mí’.

La intérprete de éxitos como ‘Bleeding Love’ continuó explicando que es ‘muy importante’ para los padres que luchan por hablar si necesitan ayuda, ya que admitió que la maternidad ha sido ‘un viaje tan salvaje y loco’ para ella hasta ahora.

‘Es muy importante si puedes hablar con alguien al respecto. Hablé con mis amigos y mis madres sobre cómo me sentía, y el hecho de saber que no estaba sola hizo una gran diferencia. Trabajé tratando de forjar pequeños momentos en los que pudiera tomar un respiro y descansar y confiar en que otras personas me ayudarían. Pero me llevó dos o tres meses calmarme y comenzar a sentirme como yo mismo de nuevo. La maternidad ha sido un viaje tan salvaje y loco’.