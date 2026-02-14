Sandra y Cody: un amor a prueba del tiempo y la distancia

San Pedro Sula, Honduras.

Belleza, inteligencia y porte son cualidades que distinguen a Sandra Hinds, una joven hondureña que ha destacado como reina de belleza, modelo y ahora creadora de contenido. En sus redes sociales suele compartir consejos sobre moda, “lifestyle”, estudios, viajes y más. La profesional del Derecho también es muy sincera sobre su vida personal, y desde hace cuatro años su corazón le pertenece a un chicos estadounidense llamado Cody Grimes. En el marco del Día de San Valentín, Sandra y Cody comparten más detalles de su relación y cuál ha sido la clave para mantener una relación estable a distancia. — ¿Cómo se conocieron Sandra y Cody? No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse SH: En Pandemia descargué una aplicación de citas y me lo tomé como un reto para aprender inglés, además que pronto iba a certámenes de belleza internacionales, en esa aplicación conocí a Cody, quien no solo fue parte de mi proceso de aprender inglés sino también con quien terminaría en una relación a distancia. — ¿Cuál fue la primera impresión al verse en persona? SH: Estaba súper nerviosa porque aún no hablaba inglés, después de tantas llamadas aún no me sentía segura de mi acento y fueron muchas emociones, primera vez en un país desconocido con alguien de una cultura diferente y que solo había visto por llamadas durante meses. Lo vi bajarse de su carro por la ventana y me gustó más. CG: De primera impresión fue que era aún más bella en persona, y definitivamente más alta de lo que parecía.

— Una vez que empezaron a conocerse más ¿Cómo surgió la propuesta de noviazgo? SH: La verdad fue algo bastante simple, la distancia no nos dejaba hacer mucho además que teníamos 19 y 20, me pidió varias veces y jaja como siempre las latinas difíciles hasta los meses después acepté. Porque sabía que era un reto la distancia. CG: Ella no quería aceptar tener una relación así. Entonces le tuve que pedir que fuera mi novia bastantes veces hasta que por fin aceptó. — ¿Cuáles son esas cualidades que admiran de ustedes dos? SH: Cody es un hombre de valores, sin ningún vicio. Me llamó demasiado la atención que no saliera, no fumara y no tomara, con eso ya era suficiente. Pero además, es alguien con metas y bastante centrado. Yo soy una persona que va a mil por hora y con un carácter un poco más difícil jajaja, y él es lo contrario, relajado y paciente. CG: Cualidades que realmente admiro de Sandra es que es muy independiente y fuerte. Ella es una mujer ambiciosa y del tipo que persigue lo que quiere hasta que lo consigue.

— ¿Qué opina Cody sobre Honduras, su gente, cultura y gastronomía? CG: Honduras es una experiencia totalmente diferente. Amo lo natural que tiene todo el país, ya que de donde vengo todo es plano y lleno de edificios. Por el otro lado, la cultura es increíble. Como celebran las cosas y muestran apreciación y agradecimiento hasta por lo más pequeño. Por otro lado, la sopa de mi suegra es la mejor sopa que he probado. — Sandra ¿Cómo ha sido la convivencia con la familia de él? SH: Al principio fue un reto por el idioma, además de la cultura. Siempre esperé poder llevarme con su familia así como la mía se llevaría con él, mi suegra era el objetivo principal y ya pasamos ese reto. He pasado navidades y cumpleaños allá, por cierto, aman el café hondureño. — ¿Cuál es la clave para una buena relación a distancia? SH: Llevamos tres años con tres meses, ya que terminamos un tiempo en el segundo año de noviazgo por la barrera del idioma (yo aún no me animaba a hablar, solo escribir) lo que causó mala comunicación. Y la clave es sin duda el respeto mutuo, la comunicación, la confianza y un punto clave es JAMÁS caer en la rutina. CG: Es la confianza y comunicación. Estar a distancia es no estar con tu pareja todo el tiempo, pero también es darte cuenta que ella tiene una vida. — Alguna anécdota que marcó un antes y un después en su relación. SH: En el primer año de novios, visité México por un certamen de belleza y después de todo eso salí con amigos hondureños que estaban allá, fallé al desconectarme por completo y no hacerle saber a Cody que estaba bien, ya que era un país desconocido, solo supo que saldría. Desde allí, acordamos siempre que salimos por la noche decir que estamos bien y al estar en casa ya seguros. Creo que esto cambió positivamente nuestra relación.