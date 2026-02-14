¿Por qué el 14 de febrero es el Día del Amor?

La celebración de San Valentín, también conocida como el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad, tiene su origen en antiguas tradiciones romanas que se transformaron con el paso del tiempo. Desde su consolidación, se ha convertido en una de las festividades más celebradas en el mundo. El antecedente más citado de esta conmemoración se sitúa en la fiesta romana de las Lupercales. Entre el 13 y el 15 de febrero se celebraba en la Antigua Roma un rito de carácter festivo y simbólico, cuyos orígenes se remontan a tiempos remotos y que sus practicantes afirmaban haber heredado de sus antepasados ​​durante generaciones. La celebración incluyó el sacrificio de una cabra y un cachorro de perro en la gruta Lupercal —lugar donde, según la tradición, Rómulo y Remo fueron amaman por la loba—. Los jóvenes sacerdotes dedicados a este culto se impregnaban con la sangre de los animales y con leche de cabra. Con parte de las pieles confeccionaban taparrabos y, portando máscaras de lobo, corrían por la ciudad golpeando simbólicamente a mujeres jóvenes para propiciar la fertilidad. El poeta Ovidio describió esta práctica como un rito en el que las mujeres eran “penetradas por el macho cabrío”, en alusión al dios Fauno Luperco, protector de los bosques y los rebaños. La festividad estaba asociada al desenfreno y al consumo abundante de alcohol, elementos que, según diversas crónicas, favorecían encuentros sexuales vinculados a la idea de fertilidad. De acuerdo con relatos históricos, esta celebración resultó controvertida para sectores del poder romano. Augusto, primer emperador de Roma, prohibió que los sacerdotes lupercos pertenecieran a la clase patricia, al considerarlo indigno para la aristocracia. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Con la expansión del cristianismo en el Imperio romano, las Lupercales fueron prohibidas por considerarse paganas. Para sustituirlas por una festividad de raíz cristiana, se vinculó la fecha a un mártir ejecutado en el siglo III. San Valentín habría sido condenado a muerte por orden del emperador Claudio II, conocido como Claudio el Gótico. Según la tradición, el emperador emitió un edicto que prohibía el matrimonio entre los militares, al estimar que era perjudicial para su desempeño en el ejército. Valentín, médico convertido al cristianismo, habría desafiado la orden al casar en secreto a jóvenes y soldados. Tras ser descubierto, fue llevado ante el emperador, se negó a renunciar a su fe y fue ejecutado por decapitación. Una de las leyendas más difundidas sostiene que, durante su encarcelamiento, curó de la ceguera a Julia, hija de su carcelero. Antes de morir, le habría entregado una nota firmada con las palabras: “De tu Valentín”, expresión que algunos autores señalan como antecedente simbólico de las cartas de amor. En el año 496, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como día de San Valentín. No obstante, en la década de 1960, la Iglesia católica lo excluyó del santoral oficial al no contar con pruebas históricas concluyentes sobre su vida. A pesar de ello, la fecha ya estaba ampliamente asociada al amor romántico. El amor y las aves en la tradición medieval Aunque el 14 de febrero quedó establecido como festividad religiosa, su vínculo directo con el amor romántico se consolidó siglos después. A finales del siglo XIV, el poeta inglés Geoffrey Chaucer recogió una creencia medieval del norte y centro de Europa según la cual, a mediados de febrero, las aves elegían pareja para aparearse. En su poema El parlamento de las aves, vinculó esa tradición con el día de San Valentín, estableciendo una analogía entre el comportamiento de las aves y el amor humano. La obra de Chaucer, considerado uno de los padres de la literatura inglesa, influyó en la expansión de esta asociación simbólica. Con el tiempo, la fecha trascendió el ámbito religioso y se convirtió en una celebración del amor y la amistad en más de 100 países.

