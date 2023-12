Modelo hondureña incursiona en OF y revela ganancias

Empezando la pandemia no tenía mucho que hacer y decidí entrar a ese mundo. Específicamente desde marzo de 2020”.⁣⁣ Tras más de un año de estar activa en OnlyFans, Dominguez comentó que atravesó varios momentos complicados.

Iniciando por su familia, que no estuvo de acuerdo al enterarse del contenido que compartía a través del servicio de suscripción.⁣⁣ “La mayoría de mi familia sabe a lo que me dedico actualmente. Al inicio no fue mucho de su agrado debido a lo que publicaba, pero al ver que me iba a muy bien se acostumbraron”, dijo.

Gracias a las ganancias que le dejan sus suscriptores, la joven asegura que su vida ha cambiado desde que decidió unirse a la plataforma. Mensualmente cobra 20 dólares para poder ver su contenido.

“Mi vida cambió mucho desde que entré a OnlyFans. No me gusta decir cuánto dinero gano por cuestión de seguridad, pero si puedo decir que son miles de dólares”.

Finalmente, la joven hondureña expresó que todo esto es posible gracias a sus seguidores, a los cuales les tiene mucho cariño.