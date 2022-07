View this post on Instagram

En su texto para Vogue, Halsey recordó que a lo largo de aquel embarazo, estuvo tan preocupada por su salud que incluso cambió su testamento.

”Mucha gente me ha preguntado si, desde que tuve un hijo tras años de problemas para hacerlo, he reconsiderado mi postura sobre el aborto. La respuesta es un rotundo no. De hecho, nunca he estado más convencida de ello. Mi aborto me salvó la vida y dio paso a que mi hijo tuviera la suya”.

“Todas las personas merecen el derecho a elegir cuándo y cómo tienen esta peligrosa experiencia que cambia la vida. Yo sostendré a mi hijo con un brazo y con el otro, lucharé con todas mis fuerzas (por el derecho a tener el procedimiento)”, indicó.