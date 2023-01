La gata de Taylor Swift está valorada en 97 millones de dólares

Vale más, muchísimo más que deportistas famosos de todo el planeta, incluso que equipos completos, por no mencionar todas las casas o vehículos que podría adquirir con su fortuna, de no ser porque se trata... de un animal.

Olivia Benson, la mascota de Taylor Swift, una gata fold escocesa, ha sido valuada en 97 millones de dólares.

En pesos mexicanos, su equivalente es de ¡mil 940 millones!De acuerdo con datos proporcionados por The Ultimate Pet Rich List, la mascota de la intérprete de los temas número uno en Billboard “We Are Never Ever Getting Back Together” y “Look What You Made Me Do” es la tercera mascota “más rica del mundo”, sólo por debajo del pastor alemán Gunther VI (500 millones de dólares) y Nala Cat (100).

Olivia Benson ha ganado fama por ser considerada toda una influencer en Instagram, además de ser desde hace tiempo la consentida compañera de la estrella estadounidense, de 33 años.