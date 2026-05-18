Fallece Sammy Marrero, querido salsero puertorriqueño

Puerto Rico.

La noticia fue dada a conocer durante la mañana del domingo 17 de mayo por su hija Jennissa Marrero Morales a través de una publicación compartida en su cuenta oficial de Facebook , en la que dedicó un emotivo mensaje a su difunto padre en el que hizo referencia a su legado en la industria de la música.

El mundo de la música se vistió de luto luego de que se confirmará el fallecimiento del famoso cantante puertorriqueño Sammy Marrero a los 84 años de edad, reconocido por haber sido el emblemático y querido vocalista de la orquesta de salsa 'La Selecta'.

"Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo.", escribió Jennissa Marrero Morales.

Nacido el 26 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro del municipio de Coamo, Puerto Rico, Samuel Marrero González, mejor conocido como Sammy Marrero, fue un famoso salsero reconocido por su trayectoria individual así como por su paso por 'La Selecta'.

Sammy Marrero formó parte de la agrupación desde la década de 1970 hasta el año 2015, desempeñándose como vocalista de la orquesta durante más de 40 años consecutivos, mismos en los que fue cantante de icónicos temas como 'La Cuna Blanca' y 'Payaso'.