Fallece Gabriel Romero, exesposo de Thalí García

Gabriel Romero no era una figura del medio artístico, aunque se sabe que tenía 39 años al fallecer. Conoció a Thalí en Sonora, México y fueron amigos antes de casarse en 2014, tuvieron una hija juntos.Se separaron en 2016.

Aunque Thalí no reveló detalles sobre las causas del fallecimiento, expresó su profundo dolor y destacó la conexión especial que mantuvieron a lo largo de los años, incluso después de su separación.

Los servicios funerarios de Gabriel Romero se llevarán a cabo el 9 de diciembre en Hermosillo, Sonora, su ciudad natal.

En las historias de su cuenta de Instagram, Thalí compartió fotos de su álbum familiar en las que posa junto al fallecido, además de publicar un mensaje en donde expresa el gran aprecio que tenía por el padre de su hija a pesar de estar separados.

Hace cinco días la actriz compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, antes de anunciar el fallecimiento de su exesposo. Hoy confirma el duro proceso que ha afrontado tras la irreparable pérdida

“En las últimas semanas, he llorado más que en mis 34 años de vida. Sé que en algún momento más adelante podré hablarles y compartirles de los retos y pérdidas tan grandes que he sufrido los últimos días, pero lo haré desde la paz y la tranquilidad, por ahora no estoy lista”, confesó.

Thalí García, es actriz y modelo, se hizo muy popular luego de su participación en El Señor de los Cielos y en La Casa de los Famosos 2024, cuya salida fue un escándalo. Demandó a Telemundo, la televisora que produjo el reality, para luego llegar a un acuerdo con ellos y retomar su carrera.