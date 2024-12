Milagro Flores y su tajante mensaje tras comentarios de Eduardo Maldonado ¿Se enojó?

” No la vi igual ya, se fijó ”, le dijo Maldonado a la presentadora Carolina Lanza, quien respondió: “ Por qué no ?”. ” Es que como ahora ya tiene pareja ”, replicó Maldonado .

¿Qué dijo Milagro sobre los comentarios de don Eduardo?

Tras esto, Milli no se quedó callada, y envió un contundente mensaje.

En un clip compartido por el perfil de Instagram de HCH Entretenimiento se puede ver como una compañera del canal aborda a Milagro y le pregunta cómo estuvo su fin de semana.

”No pues súper bien, gracias a Dios El Vive de HCH salió todo bien, y yo pensé que no iba a salir así porque estaba lloviendo, pero no, la gente ahí estuvo con nosotros hasta que terminó el programa”, expresó Milagro ante esta pregunta.

Y luego lanzó un dardo a su famoso jefe: “Disfruté El Vive a más no poder, no sé por qué don Eduardo en la mañana dijo que me había visto rara. Es que la gente cuando quiere hablar tonteras no haya qué inventar. Cuando no tienen qué decir, no hayan qué decir”, enfatizó Milagro en tono sarcástico.