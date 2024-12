Dwayne ‘La Roca’ Johnson dice que ‘Moana’ le ‘cambió la vida’

Dijo: “ Puede que no vean mi cara, pero hay algo en este personaje que conecta con la gente. Estoy agradecido de haber formado parte de algunos grandes proyectos a lo largo de los años, pero puedo decir sinceramente que, más que ‘Jumanji’, más que ‘Rampage’ o ‘Jungle Cruise’, cualquiera de ellos, lo único que deja boquiabierta a la gente es que soy el tipo que canta ‘You’re Welcome’. Me han pedido que cante esa canción en todo tipo de sitios ”.

El ex luchador ha tenido que lidiar con algunos fans que desean hablar con él sobre la saga de Disney - y que tratan de persuadirlo para que cante su canción emblemática de ‘ Moana’.

A la pregunta de qué significa Maui para él, declaró a la revista británica HELLO!: “ Muchísimo. Interpretar a Maui me ha cambiado la vida. La experiencia de estas dos películas es mucho más profunda que la de cualquier otro personaje que haya interpretado. Es mi cultura. Forma parte de mí. De hecho, el personaje de Maui está inspirado en mi abuelo, que era el Gran Jefe Peter Maivia. Significa mucho para mí ”.

Dwayne también interpretará a Maui en un remake de acción real de ‘Moana’ y está muy “entusiasmado” con la producción.

Dijo: “Estoy muy emocionado. Es la historia de ‘Moana’ que todos amamos, pero esta vez en acción real. No puedo decir demasiado, pero la dirección corre a cargo del increíble Tommy Kail y la música es de Lin-Manuel Miranda. Es una celebración muy especial de una historia increíble que resuena en todo el mundo”.

El actor confirmó recientemente que ha usado un body para interpretar a Maui en el live-action de ‘Moana’.

Durante una entrevista con ‘Extra’, le preguntaron si había “engordado” para el papel y respondió: “Es un traje que me llevó mucho tiempo ponerme. Así que me alegro mucho de que digas: ‘Has engordado’, porque cuando dices: ‘Has engordado’, significa que no se notaba que llevaba el traje”.