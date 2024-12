El fenómeno ‘Emilia Pérez’ arrasa con un récord de 10 nominaciones en los Globos de Oro

El fenómeno del musical ‘Emilia Pérez’ arrasó este lunes con 10 nominaciones a los Globos de Oro, convirtiéndose en la película de comedia o musical más nominada de la historia de estos premios que destacaron a estrellas hispanas como Javier Bardem, Sofía Vergara y Liza Colón-Zayas en las series.

El filme de Netflix optará a la candidatura a mejor película de comedia o musical y a mejor película de habla no inglesa en la gala que tendrá lugar el próximo 5 de enero en Los Ángeles (California).

Los Globos de Oro también destacaron el trabajo de su reparto: una histórica nominación para la española Karla Sofía Gascón, primera intérprete trans nominada a mejor actriz en comedia o musical, y la candidatura a mejor actriz de reparto para sus compañeras Zoe Saldaña y Selena Gómez.

El cineasta Jacques Audiard también fue nominado a mejor director de película y mejor guion de película.

LEA: Así luce la tumba de Jenni Rivera a 12 años de su muerte

El musical de animación ‘Wicked’, que partía también entre las grandes favoritas en la sección de comedia y musical, obtuvo cuatro nominaciones: a mejor película musical o de comedia, logro cinematográfico y de taquilla, mejor actriz de comedia o musical (Cynthia Erivo) y mejor actriz de reparto (Ariana Grande).

La brasileña Fernanda Torres competirá por su parte por la estatuilla a mejor interpretación femenina por ‘I’m Still Here’ junto a grandes nombres de la industria de Hollywood como Angelina Jolie (‘María’); Nicole Kidman (‘Babygirl’); Pamela Anderson (‘The Last Showgirl’); Kate Winslet (‘Lee’) y Tilda Swinton por ‘The Room Next Door’, de Pedro Almodóvar.

Es precisamente esta la única mención que ha logrado el cineasta español en esta edición de los premios, cuya última película nominada fue ‘Dolor y Gloria’ (2019) en 2020.

A ‘Emilia Pérez’ le sigue el ‘The Brutalist’, de Brady Corbet, con siete nominaciones entre las que se encuentran Adrien Broody a mejor actor de drama y Felicity Jones a mejor actriz de reparto; y el drama eclesiástico ‘Cónclave’, de Edward Berger, con Ralph Finees optando a su séptima nominación de su trayectoria a mejor actor.

“THE BEAR” LIDERA EN UNA TELEVISIÓN MUY LATINA