Selena Gómez responde a las críticas de Eugenio Derbez por su actuación en ‘Emilia Pérez’

La presentadora del podcast indicó: “El español no es ni su lengua principal, ni la secundaria, ni la quinta. Y por eso siento que no sabe lo que está diciendo, y si no sabe lo que está diciendo, no puede darle ningún matiz a su actuación... Y por eso su actuación no sólo es poco convincente, sino incómoda”.

Eugenio añadió entonces: “Me alegro de que digas eso porque yo decía: ‘No me puedo creer que nadie hable de ello...’”.

A pesar de ello, Eugenio es en realidad un fan de la película dirigida por Jacques Audiard, en la que también aparecen actores de la talla de Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz.

Así lo indicó: “Siento que hizo un experimento muy interesante. Me gustó la película aparte de las escenas de Selena que te saltan porque tiene cosas manejables. Pero yo decía: ‘Qué raro porque el director no habla inglés ni español y la película es en español e inglés, y transcurre en México y no entiende la cultura’. Es como si quisiera hacer una película en ruso sin conocer la cultura en ruso y hablara en francés”.