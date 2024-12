Lana Del Rey se inspiró en Margaret Qualley y Jack Antonoff para casarse

Lana Del Rey se inspiró en Jack Antonoff para casarse.

La cantante de 39 años se casó con Jeremy Dufrene a principios de este año, y ha confesado ahora que se inspiró en Jack y su esposa, la actriz Margaret Qualley.

En el evento Hitmakers de Variety, Lana Del Rey dijo: “Estoy agradecida con Jack por el ejemplo que me dio en su matrimonio con Margaret. Vi la forma en que la miraba cuando la conoció, y él es una gran razón por la que esperé tanto tiempo para casarme, y por la que conocí a mi increíble marido”.

Lana reconoció que su vida amorosa podría complicarse fácilmente por su condición de celebridad.

La cantante -que ya ha trabajado anteriormente con Jack- dijo: “Siento que hay una maldición de los cantantes en torno a conocer a una pareja honesta que no tiene piel en el juego, ningún perro en la carrera. Es muy angustioso aferrarse a una percepción inocente de cómo podrían ser las cosas cuando estás en una industria donde tal vez tus valores y tu moral no coinciden con lo que está pasando. Sobre todo cuando la gente piensa que probablemente no tienes moral ni valores”.