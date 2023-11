Muere Frances Sternhagen, actriz de “Sex and the city”

La actriz estadounidense Frances Sternhagen, conocida por su participación en series como Sex and the city y Cheers, murió a los 93 años.

De acuerdo con un comunicado que lanzó su familia, la actriz perdió la vida este lunes 27 de noviembre, pero hasta ahora confirmaron la noticia.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que nuestra querida madre, la actriz Frances Sternhagen, murió pacíficamente por causas naturales en New Rochelle, Nueva York, el 27 de noviembre de 2023 a la edad de 93 años” publicó John Carlin, uno de los hijos de Frances.

Frances Sternhagen nació el 13 enero de 1930 en Washington D.C. Su debut en el cine fue en 1967 con Up the down staircase. Además, actuó a Broadway en proyectos como The sign in Sidney brutein’s window y Angel por nombrar algunas.