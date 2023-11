Ludwika Paleta cumple 45 años y así lo celebra en redes sociales

La actriz Ludwika Paleta llega hoy a sus 45 años de edad, y para celebrarlo compartió a sus seguidores en Instagram una serie de imágenes donde se le ve disfrutando de un viaje en Marrakech, la llamada “Ciudad Roja”, en África.

Entre las postales que presumió está una con su pastel de festejo y otra junto al número 45, con un mensaje.

“Los cumplo muy feliz. A veces pienso que son muchos, y cuando me doy cuenta de que cada vez me la paso mejor, se me olvida. Además, nunca más seré tan joven como hoy. A gozar la vida y a agradecer lo que hay”, escribió Ludwika Paleta al pie de estas instantáneas.

Ludwika Paleta forma parte del libro Mexicanos en el Cine, del fotoperiodista Fernando Aceves, quien acaba de presentarlo en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Se trata de una compilado donde el mexicano de 57 años plasma en lugares íntimos a varias personalidades del séptimo arte, donde incluyó, además de Ludwika Paleta, a Arturo Ripstein, Ignacio López Tarso, Felipe Cazals y Gabriel Retes.

Ludwika Paleta es una actriz polaca, cuya carrera se ha asentado en México, y ha triunfado gracias a lo icónicos de sus papeles, entre los cuales destaca su interpretación de María Joaquina Villaseñor, en la popular telenovela de los años 90´s “Carrusel”.