Esposa de Daddy Yankee busca trabajo en una tienda

“Si usted sabe de alguna tienda en Mall of San Juan que estén buscando empleados me dejan saber porque quiero trabajar”, escribió González en sus stories.

“En mi curriculum voy a poner: ‘experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas’”, se leía uno de los mensajes de Mireddys.

“No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas”, manifestó en otro.

“Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”, es otra de sus reflexiones.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una ruptura en su matrimonio.

Daddy Yankee se en los preparativos de su gira de despedida, “La Meta” que arranca este jueves, 30 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Críticas de los usuarios de redes sociales

De acuerdo con la opinión de varios usuarios de las redes sociales, su deseo de trabajar en medio de la presunta ruptura sería que ya no cuenta con el dinero del famoso cantante. Sin embargo, otros opinan que podría tratarse de una técnica de publicidad o simplemente quiere llamar la atención.

“Tantos años junto de millones y negocios y no aprendió nada”, “Se le terminó la chequera”, “Eso pasa cuando la mujer solo depende del dinero del hombre”, “La dejó en la calle el Boss”, comentaron algunos internautas.

Pese a la ola de señalamientos, hay quienes aseguraron que podría tratarse simplemente de su deseo de trabajar y piden no juzgarla.

“Yo no le veo nada de malo así este con Daddy Yankee el artista es el y si ella quiere trabajar y ganar su propio dinero no tiene nada de malo”, “Buscar trabajo No es un delito”, “No entiendo a la gente que critica porque quiere trabajar como cualquier persona”, “Las mujeres ya no lloramos, las mujeres facturamos”, agregaron otros.