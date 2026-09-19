Elvis Crespo, entre 'La Graciosa' y 'Pa Bailar': "Estoy viviendo un momento mágico"

Bogotá. Elvis Crespo se mareó en el barco que lo llevó a la isla canaria de La Graciosa para grabar el videoclip de la canción que ha encabezado las listas musicales en España durante todo el verano. Pero, una vez en tierra, estuvo convencido de que esa colaboración con Quevedo tendría éxito.

"Estoy viviendo un momento mágico, este verano ha sido increíble. Nunca soñé que una canción con un artista de hoy tuvo el éxito que está teniendo la canción de 'La Graciosa'", dice el artista en una entrevista con EFE en Bogotá con motivo de la publicación este viernes de 'Pa Bailar', una nueva canción con el colombiano Beéle .

El éxito de 'La Graciosa', que formó parte del álbum de Quevedo 'El Baifo' y acompañó a la selección española de fútbol durante el verano, coincidió con el regreso de Crespo a los escenarios españoles, donde en julio presentó su gira 'Poeta Herío', con actuaciones en Jerez de la Frontera, Marbella y Madrid, entre otras ciudades.

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