El sorprendente cambio físico de Nolan Gould tras "Modern Family"

Durante más de una década, Nolan Gould fue sinónimo de Luke Dunphy, el hijo menor y travieso de la familia Dunphy en "Modern Family".

Su imagen de niño risueño quedó grabada en la memoria colectiva, pero tras el final de la serie en 2020, el actor emprendió una transformación que ha dejado a muchos boquiabiertos.

A sus 26 años, Gould luce irreconocible: musculoso, atlético y con una presencia completamente distinta a la del adolescente despistado que interpretaba.

El cambio no fue casual. En entrevistas, el actor ha compartido que la cuarentena por el Covid-19 fue un punto de inflexión. Decidió mejorar su salud física y mental, adoptando una rutina de ejercicio constante y una dieta más equilibrada.