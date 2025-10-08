El sorprendente cambio físico de Nolan Gould tras "Modern Family"

Durante más de una década, Nolan Gould fue sinónimo de Luke Dunphy, el hijo menor y travieso de la familia Dunphy en "Modern Family".
Su imagen de niño risueño quedó grabada en la memoria colectiva, pero tras el final de la serie en 2020, el actor emprendió una transformación que ha dejado a muchos boquiabiertos.
A sus 26 años, Gould luce irreconocible: musculoso, atlético y con una presencia completamente distinta a la del adolescente despistado que interpretaba.
El cambio no fue casual. En entrevistas, el actor ha compartido que la cuarentena por el Covid-19 fue un punto de inflexión. Decidió mejorar su salud física y mental, adoptando una rutina de ejercicio constante y una dieta más equilibrada.
Uno de los hábitos que más impactó en su evolución fue dejar atrás el consumo excesivo de alimentos poco saludables. Gould confesó que solía comer hasta cuatro pizzas seguidas, pero ahora prioriza una alimentación balanceada, reduciendo el alcohol y enfocándose en el desarrollo muscular.
En sus redes sociales, donde acumula más de 1.6 millones de seguidores, Nolan comparte ocasionalmente imágenes que muestran su nuevo físico, generando admiración y sorpresa entre sus fans.
Bíceps definidos, abdominales marcados y una actitud más segura reflejan el esfuerzo detrás de su transformación.
Aunque el cambio estético es evidente, Gould también ha explorado nuevos proyectos profesionales, como su participación en la serie "What’s Up North?", donde aborda temas sociales con humor.
Su evolución física parece ir de la mano con una madurez artística y personal que lo aleja del niño que conocimos en la televisión.