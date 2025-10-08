Primer vistazo al nuevo Dumbledore de Harry Potter

John Lithgow , nominado al BAFTA y al Óscar, ha sido elegido para interpretar a Albus Dumbledore , y ahora podemos verlo en persona. El director de Hogwarts fue interpretado originalmente por dos actores durante la franquicia cinematográfica: Richard Harris y Michael Gambon . Nuevas imágenes muestran a John Lithgow con el traje completo mientras asume el icónico papel, con su característica barba blanca larga y rasgos de anciano.

Los fans de Harry Potter podrán conocer al nuevo Albus Dumbledore en la serie de HBO . La serie será una fiel adaptación de la querida saga de libros de Harry Potter , escrita y producida ejecutivamente por la autora J.K. Rowling .

Fue fotografiado filmando una escena costera ventosa en Cornualles y luego fue visto en la playa leyendo sus diálogos de unas grandes tarjetas que sostenía un miembro del equipo. La serie se estrenará en 2027.

La serie también contará con Janet McTeer como Minerva McGonagall; el nominado al BAFTA Paapa Essiedu como Severus Snape; y el nominado al BIFA Nick Frost como Rubeus Hagrid. Todos serán personajes regulares.

HBO también ha fichado a Newly Luke Thallon como Quirinus Quirrell y al cinco veces ganador del BAFTA Paul Whitehouse como Argus Filch. La serie no ha revelado quién interpretará a Lord Voldemort.

Los tres personajes principales, Harry, Ron y Hermione, serán interpretados por Dominic McLaughlin , Arabella Stanton y Alastair Stout.

Los productores ejecutivos Francesca Gardiner y Mark Mylod dijeron a GQ: “El talento de estos tres actores únicos es maravilloso de contemplar, y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia juntos en la pantalla.

Queremos agradecer a las decenas de miles de niños que audicionaron. Ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de jóvenes talentos que hay.

Mientras tanto, Warwick Davis regresará como el profesor Filius Flitwick, a quien interpretó originalmente en la franquicia cinematográfica.