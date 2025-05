Donald Trump llama “imbécil prepotente” a Bruce Springsteen

Washington.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó este viernes “imbécil prepotente” al músico Bruce Springsteen en un mensaje con tono amenazante en redes sociales, después de que “El jefe” tachara al Gobierno del neoyorquino de “corrupto, incompetente y traidor” durante un concierto ofrecido esta semana en el Reino Unido.

“Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos”, arranca el largo texto de Trump en su red social, Truth Social.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país”, prosigue.

El miércoles, en la apertura del tramo de 2025 de su gira ‘Land of hope and dreams’ en el Co-op Live de Manchester, Springsteen lanzó un ataque frontal contra el líder republicano.

“Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”, dijo el artista de Nueva Jersey al inicio de una larga alocución en contra de Donald Trump y su Gobierno.