Cassie Ventura quería acabar con su vida por el infierno que le hizo sufrir Diddy

Cassie Ventura pensó en quitarse la vida debido a los recuerdos de los presuntos abusos que sufrió por parte de Sean "Diddy" Combs.

La intérprete de 'Only Me and You' ha estado testificando contra su expareja -que se ha declarado inocente de los cargos de asociación ilícita, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción y transporte para ejercer la prostitución- en su juicio en Nueva York y admitió que quería caminar "hacia el tráfico" para poner fin a su confusión sobre las experiencias de su larga relación intermitente, que terminó definitivamente en 2018.

Cassie - que está embarazada de su tercer hijo con su esposo Alex Fine - dijo al jurado que comenzó a tener pensamientos suicidas en 2023.

Ella dijo: "Me estaba volviendo loca. No quería seguir viva en ese momento".

La estrella, de 38 años, lloró mientras relataba al tribunal una ocasión, en marzo de ese año, en la que estaba dispuesta a acabar con su vida mientras sus hijos dormían.

Dijo: "No podía soportar más el dolor que sentía e intenté salir por la puerta principal en medio del tráfico".