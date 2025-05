“Aloha”, la nueva vibra afrobeat de Albertt Rivera

San Pedro Sula, Honduras.

Y sobre su experiencia con Gstarecords , Albertt no puede estar más que emocionado. “Fíjate que ya tengo un año de estar trabajando con Little k-T , el productor, con él ya es mi tercer proyecto, porque primero lancé “Pa mí”, luego una cancion que le dedicamos a Shin ( Fujiyama ) y ahora vamos con “ Aloha ”, que este sí es mi primer proyecto con Gstarecords , y el plan es seguir creando más música”, comenta Albertt Rivera.

“”Aloha” es una canción que trata sobre el amor. Sobre ese momento cuando conocés a alguien y no solamente te gusta sino que también sentís una conexión especial con esa persona. Y bueno, el tema es un afrobeat, que es un ritmo que está muy sonado ahorita”, explica Albertt Rivera sobre su nueva producción musical.

El tema musical salió a la luz gracias al trabajo del sello Gstarecords, el productor Little KT y el videógrafo, Omar Reyes.

¿El Feid hondureño?

Cada vez que Albertt lanza un proyecto, obtiene el visto bueno de sus seguidores, y algunos de ellos lo comparan con el artista colombiano Feid, también conocido como Ferxxo.

Sobre esto, Albertt explica lo siguiente: “Es que esto surge cuando yo estuve en una etapa que hacía mucho reguetón, y subía muchos clips a mis estados y la gente me decía: “Ayy ya te quieres parecer al Ferxxo”, y de ahí viene la comparación, e incluso algunos amigos me llaman así, pero actualmente mi estilo musical no tiene nada que ver con él”, aclara.

El talentoso chico originario de Choloma dice que entre sus próximos proyectos también tiene preparados algunos temas de raspe, que es otro ritmo que ha cautivado a los hondureños.

Asimismo, dijo que está trabajando en un disco del que pronto dará más detalles.