Prince Royce adapta canciones de The Beatles y los Bee Gees en bachata

Miami, Estados Unidos de América

"Al principio no me convencía mucho la idea de hacer un disco de versiones. No quería que pareciera que estaba copiando lo que hice hace 15 años", dijo el artista, en referencia a su primer éxito, la versión bilingüe y en bachata de 'Stand By Me'.

Tampoco quería que el público anglo rechazara estos clásicos "latinizados". Sin embargo, le ganó la emoción "de hacer algo que uniera generaciones, que hablara de nostalgia y de identidad musical".

El resultado sale este viernes. En 'Eterno', Royce reinterpreta 13 temas originalmente interpretados por The Beatles, Bee Gees, Lionel Richie, The Temptations, Luther Vandross y King Harvest, entre otros.

"Me puse a escuchar música de los 70, 80 y 90. Quería ver qué canciones encajaban naturalmente en bachata, sin forzarlas. Algunas no funcionaban y las descarté, pero estas sí fluyeron", detalló. La lista incluye clásicos como 'My Girl', 'Stuck on You' y 'Dancing in the Moonlight'.

Royce contó que la inspiración también fue personal. El éxito de los Bee Gees 'How Deep Is Your Love', una de las canciones del disco, era la favorita de su madre cuando emigró a Estados Unidos y trabajaba en una fábrica.

"La escuchaba todo el tiempo en la radio. Incluirla en el álbum fue una forma de honrar ese recuerdo", dijo con emoción.

La más "joven" de las canciones es 'I Want It That Way' de los Backstreet Boys, que Royce recuerda de sus años de escuela, cuando ya sabía que amaba la música con toda su alma, pero todavía no sabía que quería dedicarse a ella.

"Yo entré al mercado latino con una canción en inglés llevada a bachata. Esta vez quería volver a ese punto, pero con más experiencia, más identidad y más cariño por la música que me marcó", comentó.

De hecho, de esos inicios trajo su versión de 'Yesterday', el éxito de The Beatles. "Yo la tenía escogida desde desde el 2009. Estábamos entre 'Yesterday' y 'Stand by me' y siempre se me quedó como que ese esa canción en mente y siempre supe que la tenía que meter en algún proyecto", recordó.