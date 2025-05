The Weeknd estrena un 'thriller' inspirado en su vida

El cantante canadiense The Weeknd estrena mañana viernes su primera película, 'Hurry up tomorrow', un 'thriller' psicológico inspirado en su vida y en el que interpreta a una estrella musical que afronta cuestiones existenciales sobre la fama.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, protagoniza el filme que se estrenará en todo el mundo de la mano de la distribuidora Lionsgate, junto a otros dos actores: Jenna Ortega, que ya participó en su serie 'The Idol', de contenido similar, y Barry Keoghan.

La película 'Hurry up tomorrow', dirigida por Trey Edward Shults, acompaña al álbum homónimo de The Weeknd, publicado en enero, sexto de su carrera y que cierra una trilogía que inició en 2020, con el disco 'After Hours', al que siguió 'Dawn FM' (2022).

Según medios especializados, el filme y el álbum del mismo nombre están marcados por una mala experiencia del artista ocurrida en 2022, en la que perdió la voz en mitad de un concierto en Los Ángeles, algo que atribuye a factores psicológicos como el estrés.

El ganador del Grammy, que está de gira por Norteamérica, ha sugerido que la película puede suponer la retirada de su nombre musical The Weeknd, que considera su 'alter ego', pero recientemente ha matizado también puede significar su "renacimiento".

"Siento que no tengo respuestas definidas, pero no lo he abandonado aún (el nombre) porque estoy de gira, así que aún tengo que salir ahí fuera y ver a los fans", dijo a The Hollywood Reporter en la alfombra roja del estreno, este pasado martes en Nueva York.