The Weeknd sufrió un ‘colapso mental’ tras perder la voz en 2022

The Weeknd sufrió un “colapso mental” tras perder la voz durante un concierto en 2022.

La estrella de la música, de 34 años, perdió la voz mientras actuaba en el último concierto de su gira, y admite que la experiencia le hizo sentir “derrotado”.

The Weeknd, que volvió al SoFi Stadium de Los Ángeles unas semanas más tarde para cumplir con la fecha de la gira, declaró a Variety: “Sabía que realmente necesitaba sentarme y resolver mi vida. Entender lo que pasó, afrontarlo, aprender algo nuevo y empezar de nuevo”.

De hecho, el cantante se inspiró en la experiencia para crear su nuevo álbum, ‘Hurry Up Tomorrow’.

The Weeknd -cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye- dijo: “Tuve una especie de colapso mental, que es más o menos de lo que trata este nuevo álbum”.

El intérprete de ‘Can’t Feel My Face’ ya estaba trabajando en el álbum antes de perder la voz. Pero sus posteriores problemas le obligaron a “volver a la pizarra de dibujo”.

La estrella de la música, que ha salido anteriormente con Bella Hadid y Selena Gómez, compartió: “Tenía una buena parte del álbum hecho, pero entonces SoFi pasó, y otras cosas pasaron después, y tuve que volver a la pizarra de dibujo. Porque era un momento cumbre en mi vida. ¿Cómo no iba a serlo? Y como artista, trato de contar una historia, así que me metí bajo el capó y traté de averiguar qué estaba pasando. En el proceso, me acerqué más y me volví más agradecido; sé que suena a cliché y blando o lo que sea, pero es la verdad. He estado trabajando en mí mismo para no apartar a la gente”.