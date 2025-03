Demi Moore celebra con papas fritas y elogios tras perder el Óscar

Rumer Willis también elogió a Moore en redes sociales, destacando su dedicación y talento a lo largo de décadas de carrera con el siguiente posteo:

“Mi mamá. Mi héroe. Mi ganadora para siempre. @demimoore

Al verte hoy, de pie, en tu poder, en tu brillantez, en la culminación de décadas de trabajo duro, resiliencia y talento innegable, nunca me he sentido más orgullosa.

Has dedicado tu vida a tu oficio, volcando cada gramo de ti en las historias que cuentas, los personajes a los que das vida y las barreras que sigues derribando. Y esta noche, el mundo podrá presenciar lo que siempre he sabido: eres una fuerza.

Desde el momento en que tuve la edad suficiente para entender lo que haces, he visto con asombro—no sólo como tu hija, sino como una actriz—aprendiendo de la forma en que navegas esta industria con fuerza, gracia y una inquebrantable dedicación a tu arte.

Nunca has tomado el camino fácil. Has superado los límites, desafiado las expectativas, y una y otra vez, allanado el camino para que tantas mujeres entren en su poder. Y aquí estás, todavía liderando, todavía inspirador, todavía demostrando que la grandeza no es solo talento, sino sobre perseverancia, pasión, y una creencia inquebrantable en ti mismo.

Pase lo que pase esta noche, a mis ojos ya eres victoriosa. Porque tu legado no solo está en los premios y los reconocimientos, sino en la forma en que has redefinido lo que es posible, para ti y para cada mujer que se atreve a soñar.

Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Ahora ve a brillar, mamá. Sé que vas a ganar Big Baby. “